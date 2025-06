Porta San Giacomo vince il torneo

a conquistare il meritato trionfo, dimostrando spirito di squadra e determinazione. Un risultato che resterà inciso nella memoria della comunità, celebrato con entusiasmo e orgoglio, e che sottolinea come le tradizioni possano unire e rafforzare il senso di appartenenza di tutta la città.

Domenica all'insegna di emozioni, tradizioni e storia per il " Torneo di San Giacomo ", andato in scena in una piazza Gabriotti gremita e vibrante di entusiasmo. La competizione, che ha visto fronteggiarsi le storiche porte della città ha dato vita a un duello serrato e appassionante con un doppio pareggio al vertice tra Porta San Giacomo e Porta San Florido, entrambe protagoniste di un'eccellente performance. Alla fine è stata porta San Giacomo a trionfare con 311 punti. Il titolo di "Balestriere di giornata" è andato a una donna che ha spiccato su tutti nelle varie sfide: lei è Donella Bernini, vera protagonista della gara con uno straordinario risultato di 91 punti.

