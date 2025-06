Porta a porta in collina | Servono controlli sugli abbandoni

Il nuovo sistema di raccolta porta a porta nelle zone collinari rappresenta un passo avanti importante per la nostra comunità, favorendo una gestione più efficace dei rifiuti e la tutela dell’ambiente. Tuttavia, il consigliere Paolo Tosi del Pd sottolinea l’importanza di intensificare i controlli contro l’abbandono illecito, per garantire che questa rivoluzione green sia davvero sostenibile e rispettata da tutti. È fondamentale che le nuove regole funzionino al meglio, contribuendo a un territorio più pulito e vivo.

Bene il porta a porta. Ma il Pd chiede più controlli sull’ abbandono dei rifiuti. E’ quando sostiene il consigliere Paolo Tosi. "A partire dal 6 ottobre entrerà in vigore il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani nelle zone collinari, pedemontane e montane a nord del centro storico. Il nuovo modello sarà un vero e proprio cambio del sistema di raccolta, con il passaggio al modello porta a porta integrale, spariranno i cassonetti e si passerà alla raccolta domiciliare per tutte le principali frazioni: carta, multimateriale, organico e residuo non differenziabile". Una vera e propria rivoluzione auspicata da tempo e che speriamo dia i risultati tanto attesi in termini di efficienza del servizio e soprattutto di riduzione delle tariffe visto che la Tari a Pistoia è tra le più alte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porta a porta in collina: "Servono controlli sugli abbandoni"

