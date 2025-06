Ponte sullo Stretto Salvini | L' approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess entro luglio

Il progetto del Ponte sullo Stretto prende forma con l’approvazione definitiva del CIPESS prevista entro luglio, segnando un passo fondamentale per il futuro infrastrutturale del paese. Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, ha assicurato che il Piano Italia 2032 rappresenta un impegno di lungo respiro, con investimenti da 204 miliardi in ferrovie, strade e housing sociale. È evidente che l’Italia sta puntando deciso verso un nuovo capitolo di crescita e modernizzazione.

"Nell’arco del quinquennio il progetto Italia 2032 è qualcosa per cui conto di poter arrivare fino in fondo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea annuale dell’Ance. "Ci sono 204 miliardi di investimenti in corso tra ferrovie, strade, trasporto pubblico locale e case popolari. Sul salvacasa abbiamo lavorato per più. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, Salvini: "L'approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess entro luglio"

In questa notizia si parla di: salvini - progetto - ponte - stretto

Ponte sullo Stretto: Doglioni spiega tutto su faglie attive, terremoti e previsioni del progetto - Il progetto del ponte sullo Stretto, in una delle zone più sismicamente attive d'Italia, è al centro delle polemiche.

IL PROGETTO PONTE | Il Cda della “Stretto” spiana la strada al Cipess: per i primi cantieri un miliardo di euro. Il Presidente dell'associazione "Amici del Ponte sullo stretto" Prof Veronese Scrive a Ministro Salvini per andare "avanti tutta" e far partire i cantieri e Vai su Facebook

IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA SI FARÀ. PROGETTO A FINE MESE, CANTIERI IN ESTATE Matteo Salvini a Il Tempo: “Il collegamento è un’opera straordinaria: resisterà a terremoti, venti e oppositori della Cgil”. Avanti tutta con l’Italia dei SÌ! Vai su X

Ponte sullo Stretto, nuovo passo avanti: Salvini riunisce i ministeri per il via libera finale; Ponte sullo Stretto, Salvini: “ok definitivo dal Cipess entro luglio”; Ponte sullo Stretto, Salvini: L'approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess entro luglio&q.

Salvini, 'per il ponte sullo Stretto ok Cipess a luglio' - Per il ponte sullo Stretto "manca solo l'approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, ho chiesto una verifica dei tempi e dovrebbe essere entro luglio". Lo riporta ansa.it

Ponte sullo Stretto, Salvini: "L'approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess entro luglio" - "Nell’arco del quinquennio il progetto Italia 2032 è qualcosa per cui conto di poter arrivare fino in fondo". Da gazzettadelsud.it