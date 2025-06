Ponte la Stretto di Messina invierà le carte al Cipess entro questo mese

Il futuro del Ponte di Messina si avvicina con passi decisi: entro questo mese, le carte definitive verranno inviate al CIPESS, segnando un passo cruciale verso la realizzazione dell’opera. Gli ingegneri assicurano che siamo ormai a pochi giorni dalla conclusione della procedura, con i documenti pronti per essere ufficialmente presentati in Commissione. È un momento di grande attesa e speranza per la Calabria e la Sicilia, che vedono nel ponte una svolta storica.

Questione di giorni e non poi i documenti riguardanti il Ponte andranno al Cipess. Questa è l'ultima previsione della Stretto di Messina che intende ultimare la procedura entro questo mese inviando le carte sul progetto definitivo direttamente in Commissione. Lo hanno detto gli ingegneri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ponte, la Stretto di Messina invierà le carte al Cipess entro questo mese

In questa notizia si parla di: ponte - stretto - messina - carte

Decreto Legge Infrastrutture e Ponte, la Stretto di Messina stazione appaltante - Il decreto legge Infrastrutture, in fase di approvazione dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, include disposizioni specifiche per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Messina cambia volto: il Ponte sullo Stretto ridisegna il mercato immobiliare Coi lavori del Ponte sullo Stretto in partenza a breve, l’attenzione si concentra su Messina e sull’evoluzione del suo mercato immobiliare. Le prime stime parlano di un aumento medio Vai su Facebook

Ponte, la Stretto di Messina invierà le carte al Cipess entro questo mese; Salvini difende il Ponte sullo Stretto dai rilievi del Quirinale. La carta Nato; Ponte sullo Stretto, il governo accelera per il via libera con una procedura mai utilizzata in Italia.

Ponte sullo Stretto, viaggio fra le aree di cantiere di Contesse e Villaggio Unrra VIDEO - "La strada non verrà chiusa, ci sarà una viabilità alternativa" The post Ponte sullo Stretto, viaggio fra le aree di cantiere di Contesse e Villaggio Unrra ... Da msn.com

Ponte sullo Stretto, arriva il via libera ambientale: le fasi successive - Ponte sullo Stretto, arriva il via libera al progetto ambientale: ora si attende il giudizio del Cipess, ultimo passo prima dell’avvio dei cantieri entro fine anno ... catania.liveuniversity.it scrive