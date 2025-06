Ponte della Botte ' senza pace' Confcommercio | Slitta ancora la riapertura | nauseati da giustificazioni della Provincia

Il Ponte della Botte, simbolo di una comunità da troppo tempo in attesa, si trova ancora nel limbo delle promesse non mantenute. Confcommercio e cittadini sono nauseati dalle continue giustificazioni della provincia, che rimandano senza fine la riapertura, alimentando frustrazione e insicurezza. È arrivato il momento di chiedere risposte concrete e azioni decisive per restituire alla città un collegamento fondamentale e valorizzare il nostro patrimonio.

"Quel pasticciaccio brutto del Ponte alla Botte: prendiamo in prestito il noto romanzo di Carlo Emilio Gadda per definire l'assurda situazione che sta vedendo rimandare ancora una volta sine die la sua riapertura completa al traffico, dopo aver appreso del nuovo slittamento senza alcuna.

