Ponte della Botte | nuovo rinvio e data incerta per la riapertura totale

Il Ponte della Botte continua a essere al centro dell’attenzione, con un nuovo rinvio e una data di riapertura ancora incerta. Oggi, 24 giugno, si è svolta una importante riunione in Provincia di Pisa per fare il punto sui lavori del controverso intervento da 4 milioni di euro. La situazione rimane complessa, lasciando cittadini e amministratori in attesa di una soluzione definitiva che possa restituire sicurezza e funzionalità al collegamento.

Si è svolta oggi, 24 giugno, una riunione in Provincia di Pisa per fare il punto sui lavori del Ponte della Botte, intervento da 4 milioni di euro a cura dell'ente territoriale. Erano presenti il presidente Massimiliano Angori, i sindaci di Calcinaia Cristiano Aderigi e di Vicopisano Matteo.

Ponte della Botte: nuovo rinvio e data incerta per la riapertura totale; Altro rinvio per la riapertura totale del ponte della Botte; Ponte della Botte 'senza pace', Confcommercio: Slitta ancora la riapertura: nauseati da giustificazioni della Provincia.

Lavori al ponte sulla Botte, scatta il senso unico: previsti tre mesi di cantieri - Da oggi il ponte sulla Botte sarà percorribile solo a senso unico in direzione di Fornacette e vietato ai mezzi con portata superiore alle 3,5 tonnellate. Come scrive msn.com

Ponte della Botte. Ecco i ristori - E’ stata approvata all’unanimità la mozione sul contributo straordinario a sostegno delle attività commerciali danneggiate dalla chiusura del ponte "della Botte". Si legge su lanazione.it