Poliziotti aggrediti da un pusher in via Veneto | addosso più di 50 dosi di cocaina

Un episodio di tensione e coraggio si è verificato in via Veneto, dove agenti della polizia sono stati aggrediti da un pusher. Durante un'operazione, hanno arrestato un tunisino di 27 anni trovato con oltre 50 dosi di cocaina e denaro contante. La scena evidenzia ancora una volta la lotta quotidiana contro il crimine e la tutela della sicurezza pubblica. La lotta alla droga continua, ma episodi come questo ricordano quanto sia importante l'impegno delle forze dell'ordine.

La polizia ha arrestato un pusher tunisino di 27 anni regolare ma senza fissa dimora trovato in possesso di 54 dosi di cocaina (circa 43 grammi) nonché di 295 euro in banconote di piccolo taglio. Gli agenti lo hanno bloccato sabato scorso dopo averlo visto spacciare in sella di una bici in via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Poliziotti aggrediti da un pusher in via Veneto: addosso più di 50 dosi di cocaina

