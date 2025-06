Polizia locale | in 6 mesi 500 multe a chi s' è liberato dei rifiuti senza seguire le regole

La Spezia, 24 giugno 2025 – Nei primi sei mesi del 2025, la polizia locale ha intensificato le operazioni contro l’abbandono illecito di rifiuti, emettendo circa 500 multe a chi si era liberato dei rifiuti domestici senza rispettare le norme comunali. La sorveglianza elettronica ha svolto un ruolo chiave, con oltre 400 verbali registrati grazie ai sistemi di videosorveglianza. Una battaglia decisa per tutelare il decoro urbano e l’ambiente cittadino.

La Spezia, 24 giugno 2025 – Nei primi sei mesi del 2025, la polizia locale ha intensificato le attività di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti, elevando circa 500 verbali a carico di altrettanti soggetti che si sono liberati dei rifiuti, perlopiù domestici, senza attenersi a quanto disposto dalle ordinanze sindacali in materia di corretto conferimento. Di questi, oltre 400 sono stati rilevati grazie al sistema di videosorveglianza cittadino, strumento ormai fondamentale per il monitoraggio e la tutela del territorio. Le restanti sanzioni sono state comminate in seguito ad appostamenti mirati in abiti civili, che hanno permesso agli agenti ed agli ausiliari ambientali di cogliere i responsabili sul fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia locale: in 6 mesi 500 multe a chi s'è liberato dei rifiuti senza seguire le regole

In questa notizia si parla di: rifiuti - polizia - locale - mesi

Abbandonavano rifiuti ingombranti in città: "pizzicati" dalla polizia locale - Nella mattinata di mercoledì 14 maggio 2025, la polizia locale di Brindisi ha pizzicato alcuni trasgressori mentre abbandonavano rifiuti ingombranti nel centro della città.

Sicurezza, incidenti e rifiuti: la polizia locale di Olbia aumenta i controlli Il comando guidato da Giovanni Mannoni pronto ad affrontare le emergenze estive Vai su Facebook

Polizia locale: in 6 mesi 500 multe a chi s'è liberato dei rifiuti senza seguire le regole; Cinquecento verbali per l’abbandono di rifiuti e lotta alle mini discariche in periferia: sei mesi di attività della Polizia locale; Oltre 500 sanzioni per abbandono di rifiuti e 200 veicoli rimossi in 6 mesi, il bilancio della Polizia….

Polizia locale: in 6 mesi 500 multe a chi s'è liberato dei rifiuti senza seguire le regole - Importanti il sistema di videosorveglianza e gli appostamenti degli agenti ... Si legge su lanazione.it

Rifiuti abbandonati, denunciato 23enne: in sei mesi 48 multe - In sei mesi di controlli sul territorio sono state «pizzicate» dalla Polizia locale di Albano Sant’Alessandro 48 persone che hanno abbandonato i rifiuti per strada o li hanno gettati nei cestini ... Lo riporta ecodibergamo.it