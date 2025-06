Polizia il questore presenta i neo dirigenti dei commissariati di Sciacca e di Palma | Territori importanti che avevano bisogno di una guida

In un momento di grande rinnovamento, il questore di Agrigento ha presentato i nuovi dirigenti dei commissariati di Sciacca e Palma, territori vitali per la provincia. Due professionisti di grande esperienza, il vice questore Damiano Lupo e il commissario Beatrice Pennisi, assumeranno ruoli chiave per garantire sicurezza e stabilità . Un passo fondamentale per rafforzare l’efficacia delle forze dell’ordine locali e tutelare le comunità di questa splendida regione.

Due nuovi funzionari della polizia di Stato alla guida di altrettanti commissariati strategici per la provincia di Agrigento sono stati presentati in mattinata nella sala San Michele Arcangelo della Questura di Agrigento, si tratta del vice questore Damiano Lupo e del commissario Beatrice Pennisi.

