Politiche sociali e sanitarie Intesa con i sindacati Più posti all’asilo nido

Un nuovo importante passo avanti per Zelo: grazie all’intesa tra il Comune e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, verranno creati 249 posti all’asilo nido, rafforzando le politiche sociali e sanitarie a favore della comunità. Un impegno concreto per rispondere alle esigenze dei cittadini e migliorare la qualità della vita. Questa è davvero politica al servizio del futuro dei nostri bambini.

Intesa siglata tra Comune di Zelo e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil su fronte delle Politiche sociali, socio-sanitarie, educative e culturali. "Vogliamo garantire una risposta concreta alle esigenze dei cittadini" hanno assicurato i promotori. "Questa è Politica – ha evidenziato il primo cittadino di Zelo, Angelo Madonini, accompagnato per la sottoscrizione dal vicesindaco Daniela Brocchieri e dall’assessore al Bilancio Giovanni Rebuscini –. La politica così assume nobiltà e concretezza, soprattutto per appuntamenti non obbligatori come questi che qui proseguono dal 2014". Diverse le novità apportate al piano di interventi, a partire dall’investimento di 660mila euro per portare da 20 a 40 il numero di posti all’asilo nido Peter Pan, passando dalla modifica delle modalità di calcolo delle tabelle Isee (ora più graduali), dalla messa a disposizione di 415 ore di assistenza educativa al centro estivo per oltre 70 bambini (10 dei quali con disabilità), fino alla realizzazione della quinta Casa di Comunità del Lodigiano che consentirà ai cittadini di svolgere analisi, visite, prelievi e altri servizi medici più vicino a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Politiche sociali e sanitarie. Intesa con i sindacati. Più posti all’asilo nido

