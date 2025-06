Politecnico delle Arti Ettore Favini è il nuovo direttore dell’Accademia

Il Politecnico delle arti di Bergamo si arricchisce di un nuovo capitolo con l’elezione di Ettore Favini come futuro direttore dell’Accademia delle Belle Arti, una scelta unanime del corpo docente. Con la sua visione innovativa e passione per l’arte, Favini si prepara a guidare l’istituzione dal 1° novembre 2025, portando nuova linfa e creatività. La sua prima uscita pubblica al “Clorofilla Art Prize” ha già anticipato un promettente inizio di questa entusiasmante avventura.

Bergamo.Designato all'unaminità dal corpo docente, Ettore Favini sarà il nuovo direttore dell' Accademia delle Belle Arti di Bergamo. La delega sarà effettiva dal 1° novembre 2025: in queste settimane il futuro direttore è affiancato per il passaggio di consegne dalla delegata alla direzione dell'Accademia Maria Grazia Recanati. Favini ha fatto la sua prima uscita pubblica da futuro direttore in occasione della consegna del "Clorofilla Art Prize – Premio Cavaliere Giallo" all'interno della settimana di Clorofilla, la mostra collettiva degli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Una commissione tecnica, con la collaborazione dei Soci de Il Cavaliere Giallo, ha individuato un'opera vincitrice tra quelle esposte in mostra che è stata acquisita corrispondendo all'autrice un contributo di 800 euro.