Politano cuore d’oro | il gesto al matrimonio che commuove e incanta Napoli

Il cuore d’oro di Matteo Politano brilla non solo in campo, ma anche nella vita privata. Dopo il suo matrimonio con Alessandra Esposito, il calciatore azzurro ha scelto di compiere un gesto che ha commosso e incantato Napoli, dimostrando come la passione sportiva possa essere accompagnata da grandi valori umani. Un esempio di solidarietà che rafforza il legame tra tifosi e loro beniamino, rendendo il suo gesto ancora più speciale.

I tifosi azzurri si commuovono per il calciatore azzurro che con la sua Alessandra ha scelto di compiere un gesto solidale dopo il loro matrimonio Matteo Politano è tra gli uomini simbolo degli ultimi due scudetti azzurri, imprescindibile per Luciano Spalletti e Antonio Conte. Calciatore determinato e combattivo in campo, uomo dal cuore grande fuori. Lo scorso 21 giugno ha celebrato il suo matrimonio con Alessandra Esposito, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Una cerimonia speciale, con la famiglia e compagni di squadra e un ospite super come il presidente Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Politano, cuore d’oro: il gesto al matrimonio che commuove e incanta Napoli

