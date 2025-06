Polifonia e romanzo | Pangolino mon amour! al Monastero dei Benedettini

Vieni a scoprire come la polifonia si intreccia con il romanzo in un evento unico al Monastero dei Benedettini di Catania. Giovedì 26 giugno alle 18, l'autrice Cinzia Di Mauro presenta il suo brillante romanzo satirico "Pangolino mon amour!", dialogando con Vincenza Scuderi. Un’occasione imperdibile per esplorare le sfumature della narrativa contemporanea e lasciarsi coinvolgere da un confronto ricco di spunti culturali e letterari. Non mancare!

Giovedì 26 giugno alle 18, nell'aula 106 del Monastero dei Benedettini di Catania, si svolge l'incontro dal titolo Polifonia e romanzo: "Pangolino mon amour!" di Cinzia Di Mauro (ed. All Around, 2025). Dialoga con l'autrice Vincenza Scuderi (germanista e poeta). Il romanzo satirico di Cinzia.

Polifonia e romanzo: “Pangolino mon amour!”; «L’ombra di Andreuccio da Perugia per le vie di Napoli». Decameron, II, 5 e il saggio di Benedetto Croce.

"Pangolino Mon Amour!" di Cinzia Di Mauro - ", il nuovo romanzo di Cinzia Di Mauro, scandaglia una porzione di vita aggrovigliata nella molecola SARS- Da newsicilia.it