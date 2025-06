Polifonia e romanzo | Pangolino mon amour! al Monastero dei Benedettini

Vieni a scoprire come la polifonia diventa voce vibrante nel romanzo satirico "Pangolino mon amour!” di Cinzia Di Mauro, un’opera che unisce umorismo, riflessione e stile unico. Giovedì 26 giugno alle 18 nell'aula 106 del Monastero dei Benedettini di Catania, l’autrice dialogherà con Vincenza Scuderi, offrendo uno sguardo affascinante su un romanzo che promette di sorprendere e coinvolgere. Non perdere questa occasione di immergerti in un mondo narrativo originale e stimolante!

Giovedì 26 giugno alle 18, nell'aula 106 del Monastero dei Benedettini di Catania, si svolge l'incontro dal titolo Polifonia e romanzo: "Pangolino mon amour!” di Cinzia Di Mauro (ed. All Around, 2025). Dialoga con l’autrice Vincenza Scuderi (germanista e poeta). Il romanzo satirico di Cinzia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Polifonia e romanzo: “Pangolino mon amour!” al Monastero dei Benedettini

