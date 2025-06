Polichetti Udc | La Salernitana retrocede e con lei tutta la città

La retrocessione della Salernitana in Serie C segna più di un semplice cambio di categoria: è il riflesso di una città che, dopo anni di sogni e speranze, si confronta con una realtà più dura e inaspettata. La fine di questa stagione sportiva non è solo una delusione calcistica, ma un simbolo di fragilità e di un destino da riscrivere. Ora, Salerno si prepara a rinascere, più forte di prima.

