Polichetti Udc | Con la Salernitana in Serie C retrocede tutta la città

La retrocessione della Salernitana in Serie C va oltre il semplice risultato sportivo: è il riflesso di una città che, dopo anni di speranze e promesse, si ritrova a fare i conti con un senso di perdita e incertezza. La squadra, simbolo di un’identità condivisa, sembra aver incarnato le ambizioni di un’intera comunità ormai stanca di illusioni. È il momento di riflettere su cosa questa disfatta possa davvero significare per il futuro di Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è solo una squadra a scendere di categoria. La retrocessione della Salernitana in serie C è il simbolo di un’intera città che, dopo anni di narrazione gonfiata, si risveglia improvvisamente fragile e senza una direzione chiara. Non si tratta soltanto di calcio, ma della fine di una stagione politica, economica e culturale alimentata da illusioni e promesse. «La Salernitana torna in serie c dopo 10 anni, ma più che un risultato sportivo, questo è lo specchio di un fallimento più ampio – dichiara Mario Polichetti, responsabile del Dipartimento nazionale Sanità dell’Udc -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

