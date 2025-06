polemica per le magliette con i simboli delle br di una studentessa di trento che ha fa parte del consiglio studentesco

Una studentessa dell’Università di Trento, membro del consiglio studentesco, ha scatenato polemiche dopo aver condiviso su Instagram foto in cui indossa una maglietta con il simbolo delle Brigate Rosse. La vicenda ha attirato l’attenzione di politici e cittadini, sollevando dubbi sulla sensibilità e sui valori trasmessi. Ora, la questione si sposta sul ruolo delle istituzioni e sulla responsabilità di chi rappresenta la comunità universitaria, portando il dibattito a un livello ancora più acceso.

Polemica per alcune foto pubblicate su Instagram da una studentessa dell’Università di Trento, che fa parte del Consiglio studentesco dell’ateneo, con indosso una maglietta con la stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La denuncia è del deputato e coordinatore regionale per il Trentino Alto Adige di FdI, Alessandro Urzì, che ha portato il caso in Parlamento chiedendo provvedimenti all’Università. La studentessa “si è mostrata indossando magliette che mostrano la sigla delle Brigate Rosse, la stella a cinque punte odiosamente utilizzata come marchio per omicidi e attentati, ma come se non bastasse anche l’immagine della Renault 4 r ossa che richiama l’ omicidio del presidente Aldo Moro, ma ancora una pistola, un piede di porco, un passamontagna e addirittura l’immagine stilizzata di uno schermo tv in cui è ritratto il profilo dell’ostaggio prima della esecuzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it