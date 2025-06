Pogba torna in campo col Monaco | debutto in Ligue 1 obiettivo Bleus e le accuse alla Juventus

una voglia di riscatto e di tornare ai livelli che gli si riconoscono. Con il suo debutto in Ligue 1, Pogba non solo cerca di rilanciare la propria carriera, ma anche di riconquistare il cuore dei tifosi e di dimostrare a tutti che può ancora essere protagonista. Un ritorno che fa rumore e che promette emozioni intense, nel segno del talento e della rinascita.

Paul Pogba riparte da casa, o quasi. Dopo anni vissuti tra Manchester e Torino, il centrocampista francese torna finalmente in campo: lo farà con la maglia del Monaco. Secondo quanto riportato da Le Parisien, Il Polpo firmerà a parametro zero un contratto biennale. È il primo approdo di Pogba in Ligue 1, proprio lui che con la Francia ha vinto un Mondiale ma non aveva mai calcato i campi del massimo campionato nazionale. Ora ci arriva con qualche anno in più, 32 compiuti lo scorso marzo, tante ferite addosso – fisiche, morali, giudiziarie – ma con una voglia ritrovata: quella di chi ha visto la fine da vicino e ha scelto di non mollare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pogba torna in campo col Monaco: debutto in Ligue 1, obiettivo Bleus e le accuse alla Juventus

