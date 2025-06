Pogba attacca la Juventus | Mi hanno abbandonato Ora riparte dal Monaco

Dopo le turbolenze alla Juventus, Paul Pogba si riappropria della scena con un nuovo inizio al Monaco. A 32 anni, il centrocampista francese si prepara a scrivere un capitolo inedito nella Ligue 1, portando con sé l’esperienza di un passato ricco di successi e sfide. È il momento di voltare pagina e riscoprire il vero Pogba, che ora mira a dimostrare ancora una volta il suo valore nel calcio europeo.

Nuovo capitolo per Paul Pogba, che dopo due stagioni tormentate alla Juventus è pronto a rimettersi in gioco. Secondo quanto riportato da SoloLaRoma.it, il centrocampista francese ha scelto di ripartire dal Monaco, dove firmerà un contratto biennale a parametro zero. Un ritorno in patria per il Polpo, che a 32 anni si prepara a disputare per la prima volta la Ligue 1, un campionato che – curioso a dirsi – non ha mai calcato, nonostante i successi con la Nazionale. Per Pogba si tratta senza dubbio di un'ultima grande occasione per dimostrare di poter ancora essere competitivo ad alti livelli. Dopo un triennio segnato da infortuni, delusioni e una pesante squalifica per doping, il centrocampista francese sa che il margine d'errore è ormai ridottissimo.

Pogba attacca la Juventus: "Ero in guerra contro l'antidoping, non contro loro. Non sono stati gentili con me" - Paul Pogba svela i suoi sentimenti più profondi in un'intervista esclusiva, affrontando temi delicati come le controversie con la Juventus e le accuse di doping.

IL SOLITO STILE JUVE Pogba attacca i bianconeri con alcune rivelazioni shock: "Mi dissero che avrei smesso con il calcio. Quattro anni in un colpo senza che mi ascoltassero… Ho dovuto lasciare l’Italia, non potevo continuare a portare i miei figli a scuola Vai su Facebook

Calciomercato Juve: Pogba riparte dal Monaco - Paul Pogba rompe il silenzio e punta il dito contro la Juventus, accusata di non averlo supportato a dovere durante il lungo periodo di squalifica per doping. Come scrive stadiosport.it

Pogba riparte dal Monaco: "Sono pronto. Credevo di essere in guerra contro l'antidoping, non contro la Juventus" - Dopo la positività, il 32enne si è sentito abbandonato dal suo club: “La Juve non mi ha sostenuto. Si legge su informazione.it