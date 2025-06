Pogba a 31 anni rifiuta i soldi arabi quel che gli interessa è dimostrare di essere un calciatore vero

A 31 anni, Paul Pogba sceglie di rifiutare l’oro del calcio arabo per dimostrare di essere un vero campione. In un mondo dominato da mercenari, il Polpo si distingue ancora come simbolo di passione e integrità. Dopo una carriera altalenante tra successi e sfide personali, Pogba ci ricorda che il vero valore si misura con il cuore e la dedizione. È lui il esempio di come l’amore per il calcio possa superare ogni tentazione.

In questo calcio di mercenari urge fare l'elogio di Paul Pogba, centrocampista straordinario almeno per una decennio, poi travolto da una serie di guai fisici e personali. Il Polpo, dopo lo sfortunato ritorno alla sua amata Juventus, e la squalifica di diciotto mesi per doping (positività al testosterone: anche qui una storia poco chiara, stavolta legata a un integratore), ha scelto la passione e non il denaro. Ha rimbalzato i corteggiatori arabi e americani. Giocherà nel calcio vero, quello europeo, indosserà la casacca del Monaco da dove cercherà di riconquistare la maglia della Francia.

