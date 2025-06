Pogacar attento | Vingegaard al Tour avrà uno squadrone con Van Aert Yates e Affini

Il Tour de France sta per partire sabato 5 luglio, e l’attesa è alle stelle: Vingegaard, con il suo straordinario team Visma-Lease a Bike, punta al tris, mentre Pogacar si prepara ad attaccare con un pressing da outsider. Con campioni come Van Aert, Yates, Kuss e altri, questa edizione promette emozioni mozzafiato. Chi lascerà il segno in questa corsa epica? Rimanete sintonizzati per scoprirlo!

Il Tour scatterà sabato 5 luglio: il danese può contare su una Visma-Lease a Bike mai così forte, per puntare al tris. Il mantovano, uomo-chiave in pianura, è al debutto in Francia. Ci sono anche Jorgenson, Kuss, Benoot e Campenaerts. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar attento: Vingegaard al Tour avrà uno squadrone con Van Aert, Yates e Affini

