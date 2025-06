Pnrr Foti Oltre 135 mila progetti ultimati

Il PNRR continua a sorprendere: oltre 135 mila progetti completati, un segnale forte di ripresa e sviluppo per l’Italia. A Palazzo Chigi, si è tenuta la Cabina di regia, presieduta dal ministro Foti, per monitorare i progressi e assicurare il raggiungimento degli obiettivi. Un cammino che dimostra come le risorse europee stiano trasformando il nostro Paese, portando avanti una crescita concreta e duratura. E il meglio deve ancora venire.

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Palazzo Chigi la Cabina di regia PNRR, convocata e presieduta dal ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, alla presenza dei Ministri e dei sottosegretari preposti, oltre che dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la verifica del conseguimento dei quaranta obiettivi connessi all’ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza per un importo pari a 12,8 miliardi di euro. La Cabina di regia, al termine di una circostanziata verifica, ha preso atto dello stato di attuazione delle 12 milestone e dei 28 target previsti nell’ottava rata, “tra i quali figurano riforme e investimenti strategici per la crescita della Nazione che coinvolgono tredici Amministrazioni titolari”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

