Più diritti per i passeggeri aerei | dai rimborsi al bagaglio gratis le proposte al Parlamento europeo

Dopo oltre un decennio di attesa, il Parlamento europeo torna a porre al centro dell’attenzione i diritti dei passeggeri aerei, con proposte innovative che spaziano dai rimborsi più equi alla reintroduzione del bagaglio a mano gratuito. È un momento di svolta nel settore travel: scopri come queste novità potrebbero migliorare la tua esperienza di volo e garantire maggiore tutela e trasparenza. Continua a leggere e preparati a un cambiamento epocale.

È tempo di cambiamenti nel settore travel, il Parlamento europeo è tornato a lavorare sui diritti dei passeggeri aerei dopo ben 11 anni. Le proposte sono state le più svariate, dalla modifica alla politica dei rimborsi alla reintroduzione del bagaglio a mano gratuito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: diritti - passeggeri - aerei - rimborsi

Riforma Ue sui rimborsi aerei: meno tutele, più oneri per i passeggeri - La recenti riforme dell'UE sui rimborsi aerei sollevano preoccupazioni: meno tutele per i passeggeri e maggiori oneri.

? STOP ai voli tra Israele e la Sardegna Era atteso per il 18 giugno il primo volo diretto da Tel Aviv a Olbia, ma a causa del conflitto in corso tra Israele e Iran, l’aeroporto Ben Gurion è stato chiuso. Tutti i collegamenti aerei sono sospesi fino a nuovo avviso, Vai su Facebook

@passeggeri Vai su X

Trasporto aereo, il Parlamento Ue vota per più diritti dei passeggeri: ora il negoziato col Consiglio; Più diritti per i passeggeri aerei: dai rimborsi al bagaglio gratis, le proposte al Parlamento europeo; Rimborsi facilitati e 7 kg di bagaglio a mano gratuito. Ecco le novità per chi viaggia in aereo.

Più diritti per i passeggeri aerei: dai rimborsi al bagaglio gratis, le proposte al Parlamento europeo - È tempo di cambiamenti nel settore travel, il Parlamento europeo è tornato a lavorare sui diritti dei passeggeri aerei dopo ben 11 anni ... Secondo fanpage.it

Rimborsi facilitati e 7 kg di bagaglio a mano gratuito. Ecco le novità per chi viaggia in aereo - La commissione Trasporti (Tran) del Parlamento europeo ha approvato, con 38 voti a favore, 2 contrari e 2 astenuti, alcune modifiche alle norme Ue sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, ... Da msn.com