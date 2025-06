Più alberi meno cemento ’Bologna Verde’ al via

Bologna si prepara a trasformarsi in una città più verde e sostenibile, grazie al progetto 'Bologna Verde'. Con un investimento totale di 23 milioni di euro, il Comune mira a rimuovere oltre centomila metri quadrati di cemento e asfalto, promuovendo spazi più naturali e vivibili. Un passo deciso verso un futuro più ecologico, coinvolgendo interventi che renderanno Bologna un esempio di urbanistica sostenibile e rispetto ambientale.

Obiettivo: una città più verde. È questo il sunto del lavoro del Comune per realizzare ’Bologna Verde’, un piano di operazioni e interventi che hanno l’obiettivo ambizioso di rendere la città più green e di rimuovere centomila metri quadri di cemento e asfalto. Gli ulteriori 6 milioni e mezzo di euro stanziati con i fondi del Programma nazionale metro plus portano a una spesa complessiva di 23 milioni, che sarà distribuita su 15 interventi strategici in città metropolitana. "Si tratta di un lavoro di regia", ha affermato ieri la vicesindaca Emily Clancy a Palazzo d’Accursio. "All’interno sono compresi progetti già conosciuti come la rigenerazione verde del Parco della Montagnola e la riqualificazione dei villaggi Ina in Due Madonne e Borgo Panigale, a cui vanno aggiunti la realizzazione di un nuovo parco pubblico nell’area del Lazzaretto e la creazione diffusa di nuove aree verdi tra il centro storico e la periferia della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Più alberi, meno cemento ’Bologna Verde’ al via

