Durante la magica atmosfera della Luminara di Pisa, un episodio sconcertante ha scosso la città: un 28enne straniero senza fissa dimora ha aggredito violentemente l’ex compagna, scatenando una spirale di violenza. La rapidità delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, ma questa vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e il rispetto nelle tradizioni popolari. È fondamentale affrontare questi episodi per tutelare la comunità e preservare lo spirito festoso dell’evento.

Pisa, 24 giugno 2025 - È stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e rapina un ventottenne straniero, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di gravi violenze nei confronti della propria ex compagna durante la serata della Luminara. Il giorno successivo ai festeggiamenti, la sala operativa della Questura di Pisa è stata allertata dal pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, dove si era presentata una giovane donna con evidenti ematomi e in stato di forte shock. Agli agenti, la vittima ha raccontato di essere stata aggredita per ore dall’ex compagno: l’uomo le avrebbe sottratto il telefono cellulare e l’avrebbe costretta a vagare con lui per la città, insultandola ripetutamente e colpendola con calci e schiaffi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, picchia la ex compagna durante la Luminara: arrestato 28enne senza fissa dimora

