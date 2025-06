Pisa celebra la consegna delle 4 Bandiere Blu | Investiti milioni di euro per valorizzare il litorale

Pisa si prepara a festeggiare un traguardo importante: il ventunesimo anno consecutivo in cui il suo litorale riceve la prestigiosa Bandiera Blu. Investimenti milionari per valorizzare le sue coste, ambienti impeccabili e servizi di qualitĂ confermano l'impegno della cittĂ nel promuovere un turismo sostenibile e accogliente. Quattro splendide Bandiere Blu sventoleranno ancora una volta sulle spiagge di Calambrone, Marina di Pisa e Tirrenia, simbolo di eccellenza ambientale e turistica.

Per il ventunesimo anno consecutivo il litorale pisano festeggia la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato ogni anno dalla ong FEE, Foundation for Environmental Education. Anche per quest’anno sono quattro le Bandiere Blu che sventoleranno sulle spiagge di Calambrone, Marina di Pisa, Tirrenia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it