Pisa all' università sale in cattedra Giovanni Soldini con ' Rotte per il futuro'

Il 3 luglio, l'Università di Pisa si trasformerà in un porto di ispirazione, accogliendo il celebre velista Giovanni Soldini per l'evento «Rotte per il futuro». Un'occasione unica per scoprire come l'esperienza in mare possa guidare le nuove generazioni verso soluzioni sostenibili. Soldini condividerà storie di avventure oceaniche e il suo impegno per l'ambiente, ispirando studenti e pubblico a tracciare rotte innovative per un domani più verde.

Pisa, 24 giugno 2025 - Il 3 luglio l'Università di Pisa ospiterà il velista Giovanni Soldini (ore 14.30 aula C del dipartimento di Scienze della terra) con « Rotte per il futuro», evento dedicato alla presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in Scienze dell'Ambiente e del Clima. Soldini porterà a Pisa l'esperienza maturata in anni di navigazione oceanica su rotte che coniugano avventura, ricerca e impegno ambientale. Durante l'incontro, spiega una nota dell'ateneo, il velista «condividerà riflessioni sul cambiamento climatico e sull'impatto antropico osservati direttamente nel suo viaggio, accompagnandole con materiali video non inclusi nel docufilm recentemente distribuito su piattaforma digitale». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, all'università sale in cattedra Giovanni Soldini con 'Rotte per il futuro'

