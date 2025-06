Piombino | Liberty Magona cassa integrazione straordinaria di un anno per 401 lavoratori | c' è l' accordo

Tra speranze e sfide, Piombino si prepara a un nuovo capitolo: ieri è stato firmato un importante accordo per la cassa integrazione straordinaria di un anno, coinvolgendo 401 lavoratori di Liberty Magona. Un passo fondamentale mentre si attende il rilancio del polo siderurgico con l’ingresso di Metinvest. La ripresa del settore potrebbe rappresentare una rinascita per questa storica città industriale, offrendo nuove opportunità e prospettive di futuro.

