Pioggia di banconote false da 20 e 50 euro a Napoli | 80mila euro nascosti a Porta Nolana

A Napoli, una pioggia di banconote false da 20 e 50 euro scuote la città: oltre 80mila euro sequestrati a Porta Nolana. La scoperta porta all’arresto di un uomo di 70 anni, lasciando aperto il caso su un giro illecito che rischia di coinvolgere altri. Rimanete sintonizzati per scoprire i dettagli di questa operazione e le ripercussioni sul territorio.

