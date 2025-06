Pio Esposito | Onorato di esserci Darò ogni goccia di sudore per l’Inter!

Sono onorato di esserci, darò ogni goccia di sudore per l’inter. Da Seattle, dove domani notte (ora italiana) si sfideranno Inter e River Plate, Francesco Pio Esposito, giovane talento aggregato alla Prima Squadra di Cristian Chivu, condivide le sue emozioni e le sue speranze nel progetto mondiale. La sua determinazione traspare chiara: questa è solo l’inizio di un viaggio che promette grandi traguardi.

Direttamente da Seattle, dove domani notte (ora italiana) andrà in scena Inter-River Plate, arrivano le parole di Francesco Pio Esposito. Il giovane, aggregato in Prima Squadra al servizio di Cristian Chivu, racconta la gioia di far parte del progetto al Mondiale per Club, insieme alle sue aspettative future. EMOZIONI – Intervistato dalla stampa nel corso dell'allenamento alla vigilia di Inter-River Plate, Francesco Pio Esposito dichiara: « L'esordio in Prima Squadra è stato un'emozione incredibile, sono orgoglioso di aver esaudito questo sogno. Undici anni fa vestivo per la prima volta questa maglietta bellissima e sognavo questo momento che finalmente è arrivato ».