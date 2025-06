Pio Esposito incredulo | Incredibile essere circondato da questi campioni Del mio futuro dico questo

Pio Esposito si confessa emozionato e incredulo, circondato da campioni che rappresentano il suo futuro. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport raccontano un'esperienza straordinaria, un sogno che diventa realtà in un batter d’occhio. La sua storia è un’ispirazione per chi crede nei propri sogni e lotta con determinazione. E questa avventura è appena iniziata: il meglio deve ancora venire.

Pio Esposito si è espresso a La Gazzetta dello sport, le parole dell'attaccante dell' Inter. Pio Esposito parla della sua nuova vita da calciatore dell' Inter. L'attaccante ha parlato così di questa sua esperienza con i nerazzurri. EMOZIONI – «Per me è tutto strano. Lo è stato soprattutto all'inizio ritrovarmi nel giro di una settimana dal giocare il playoff di B con lo Spezia ad essere qui al Mondiale con tutti questi grandi campioni intorno. Ma è un orgoglio incredibile essere qua» SENSAZIONI – «Per me è già bellissimo essere qui con mio fratello. Mi sembra di essere a casa, sono in camera con lui.

