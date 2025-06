Pio Esposito in zona mista | Con l’Inter ho realizzato un sogno Darò ogni goccia di sudore per la maglia Seba…

Pio Esposito ha parlato in zona mista: le dichiarazioni dell’attaccante verso la sfida contro il River Plate. Pio Esposito si è espresso sul suo momento con la maglia dell’ Inter, le parole in zona mista del centravanti nerazzurro. Le dichiarazioni al Mondiale per Club. LE SUE PAROLE – «E’ stata un’emozione incredibile, sono orgoglioso di aver esaudito questo sogno. 11 anni fa vestivo questa maglia da bambino e volevo proprio realizzare questo sogno. Io do il massimo in ogni allenamento, se dovessi giocare anche solo un minuto darò tutto: sono onoratissimo di essere qui, darò ogni goccia di sudore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito in zona mista: «Con l’Inter ho realizzato un sogno. Darò ogni goccia di sudore per la maglia. Seba…»

