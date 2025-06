Pio Esposito | Dal playoff di B al Mondiale con l' Inter che orgoglio E mio fratello Seba

Pio Esposito, dalla promozione ai playoff di Serie B al sogno mondiale con l’Inter, incarna il vero spirito di determinazione e passione. Con mio fratello Seba, il cuore batte forte: si prospetta un ruolo da titolare accanto a Lautaro contro il River, ma l’ex Spezia già si gode il momento, dichiarando: “Per me è già bellissimo essere qui”. La sua storia è un esempio di perseveranza e ambizione senza limiti.

È probabile che contro il River sia lui il titolare accanto a Lautaro, ma l'ex Spezia se la gode in ogni caso: "Per me è già bellissimo essere qui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pio Esposito: "Dal playoff di B al Mondiale con l'Inter, che orgoglio. E mio fratello Seba..."

Pio Esposito Inter, il Torino osserva il classe 2005! I nerazzurri attendono l’esito dei playoff di Serie B - Pio Esposito, talento classe 2005, sotto l'occhio attento del Torino, rappresenta un'interessante prospettiva per l'Inter.

A scanso di equivoci, sul carro ci salgo prima: Francesco Pio Esposito deve restare all’Inter anche dopo il Mondiale per Club. Non deve essere il torneo americano a decidere le sorti di uno dei principali talenti italiani. Il bomber del 2005 è un patrimonio su cui - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito: Dal playoff di B al Mondiale con l'Inter, che orgoglio. E mio fratello Seba...; Pio Esposito: età, altezza, carriera, fidanzata, famiglia, fratelli. Chi è l'attaccante dell'Inter al Mondiale; CdS - Pio Esposito pronto a esordire al Mondiale, ma tiene banco il futuro: la situazione.

Tesoretto Inter con Pio Esposito e Carboni. Futuro? Palla in mano a Chivu: “Esclusa un’ipotesi” - Il club nerazzurro vuole valorizzarli al meglio e valuta cosa fare ... fcinter1908.it scrive

Inter, Pio Esposito si gioca il futuro al Mondiale per Club: dovrà convincere Chivu - Il tecnico nerazzurro lo conosce bene, lo ha lanciato in Primavera dandogli anche la fascia di capitano. Come scrive msn.com