Pini storici abbattuti al Parco dei Quartieri Spagnoli il Comune | Interventi autorizzati necessari e indifferibili

Al Parco dei Quartieri Spagnoli di Napoli, il taglio di 20 pini e cipressi storici suscita forte preoccupazione tra cittadini e consiglieri locali. Il Comune ha giustificato l’abbattimento come intervento necessario e autorizzato, ma si sollecitano chiarimenti urgenti sulle motivazioni e sul futuro del parco. La questione mette in luce l’importanza di trovare un equilibrio tra tutela ambientale e interventi di manutenzione indispensabili. Resta da vedere come verranno gestiti i prossimi passi.

Procede l'abbattimento dei 20 pini e cipressi storici del Parco dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Interrogazione dei consiglieri locali al Comune: "Subito chiarimenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

