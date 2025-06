Pinetamare senz' acqua di notte per tutta l' estate

In un’estate segnata da una grave carenza d’acqua, Pinetamare si trova ad affrontare una difficile scelta: sospendere l’erogazione notturna per garantire la disponibilità durante il giorno. Il Comune di Castel Volturno, con decisione dell’assessore Edna Borrata, ha annunciato che dal 24 giugno l'acqua sarà interrotta ogni notte dalle 23 alle 6. Questa misura, seppur drastica, mira a preservare le risorse. Resta ora da capire come questa situazione influenzerà la vita quotidiana dei residenti.

Grave carenza d'acqua a Pinetamare e il Comune di Castel Volturno decide di sospendere l'erogazione idrica tutte le notti dalle 23 alle 6 del giorno successivo. A comunicarlo alla popolazione è l'assessore Edna Borrata. Il provvedimento entrerà in vigore il 24 giugno e rimarrà tale fino a nuova.

