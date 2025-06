Pietro Barilla e quel dialogo con Arnaldo Pomodoro | l’omaggio dell’azienda

Pietro Barilla rende omaggio ad Arnaldo Pomodoro, uno dei grandi maestri italiani della scultura, con un gesto di stima e gratitudine. La loro stretta connessione nasce dalla passione condivisa per l’arte, che ha arricchito gli ambienti di lavoro di Barilla, trasformando i luoghi del pastificio in veri e propri spazi d’ispirazione. Un tributo che sancisce il valore dell’arte come ponte tra cultura e tradizione industriale, celebrando un’eredità che continua a vivere.

Milano, 24 giu. (askanews) – Barilla ricorda “con stima e riconoscenza” Arnaldo Pomodoro, lo scultore italiano scomparso la sera di domenica 22 giugno alla vigilia del suo 99esimo compleanno. Il legame tra Pomodoro e l’azienda di Parma nasce dalla passione per l’arte di Pietro Barilla che volle disseminarla nei luoghi del suo lavoro, gli uffici e il pastificio di Pedrignano dove ancora oggi si possono ammirare negli spazi esterni come lungo i muri di corridoi, sale riunioni e uffici i nomi dei piĂą grandi artisti del Novecento. “L’arte – ripeteva Pietro Barilla – è una bellezza da condividere”. E le opere di Arnaldo Pomodoro sono tra quelle che ancora oggi l’azienda condivide con dipendenti e visitatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: barilla - pomodoro - pietro - arnaldo

“Un progetto folle e meraviglioso”, il Carapace di Arnaldo Pomodoro festeggia 20 anni - Il Carapace di Arnaldo Pomodoro, un progetto audace e affascinante, celebra vent'anni di storia tra le colline di Montefalco, in Umbria.

Pietro Barilla e quel dialogo con Arnaldo Pomodoro: l’omaggio dell’azienda; Pietro Barilla. L’uomo che credeva nella bellezza.; Una nuova istallazione artistica nel parco della Barilla.

Pietro Barilla e quel dialogo con Arnaldo Pomodoro: l’omaggio dell’azienda - (askanews) – Barilla ricorda “con stima e riconoscenza” Arnaldo Pomodoro, lo scultore italiano scomparso la sera di domenica 22 giugno alla vigilia del suo 99esimo compleanno. Riporta askanews.it

Morto Arnaldo Pomodoro, le sue opere fecero rivivere Gibellina - E' deceduto nella sua casa di Milano alla vigilia dei suoi 99 anni. Scrive itacanotizie.it