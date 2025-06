Pierino e il lupo al Forte Gisella

Vivi un'esperienza indimenticabile con "Pierino e il lupo" al Forte Gisella il 10 luglio 2025, un evento unico che trasforma il celebre capolavoro di Sergej Prokofiev in una serata magica. Le scene suggestive di Emanuele Luzzati e la narrazione coinvolgente di Dario Fo ti accompagneranno in un viaggio tra musica e teatro. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere un classico rivisitato in modo originale, un appuntamento imperdibile per grandi e piccini.

