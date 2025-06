Piddì Telefono Casa

In un mondo sempre più complesso e incerto, la leadership deve saper ascoltare e rispondere con chiarezza e determinazione. Elena Elly Schlein, nuova protagonista del panorama politico italiano, si trova ora al centro di una sfida cruciale: comunicare efficacemente di fronte alle tensioni globali e alle minacce nucleari. Come ET cercava di contattare il suo pianeta, anche noi oggi dobbiamo trovare le parole giuste per affrontare questa crisi: la casa non può aspettare, è il momento di agire.

Come il più famoso marziano del grande schermo, ET, che non sapeva come fare a comunicare col suo pianeta d'origine, così Elena Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ha cambiato improvvisamente la trama del brutto film che la sinistra stava recitando suo malgrado. Merita il titolo di «Pd telefono casa». Perché di fronte a una crisi internazionale, la minaccia atomica di un regime fanatico come quello dell'Iran di Khamenei, la casa delle democrazie è il dialogo istituzionale e politico, pur su posizioni differenti, fra maggioranza e opposizione. Un pianeta finora alieno alla leader dem spinta dalle forze centrifughe dei suoi alleati radicali che la stanno trasformando in una militante dei centri sociali che occupa però la sede del Nazareno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piddì Telefono Casa

