Piccoli fenomeni crescono ’RoboGal’ europei ’Doc’

Piccoli fenomeni crescono: l'Italia si fa onore con la squadra RoboGal dell’Istituto Comprensivo 6 di Grosseto, che ha conquistato il decimo posto ai prestigiosi Campionati Europei RoboCup Junior Academy a Bari. Un risultato straordinario per i giovani talenti, tra oltre 150 squadre provenienti da 13 Paesi, che dimostra come l'impegno e la passione possano portare a traguardi sorprendenti. Questa esperienza resterà indelebile nel cuore dei ragazzi, simbolo del futuro promettente della robotica europea.

Un’esperienza indimenticabile e un traguardo di grande prestigio per la squadra ’RoboGal’ dell’Istituto Comprensivo 6 di Grosseto diretto dalla dirigente scolastica Verena Tassinari, che ha conquistato il decimo posto ai Campionati Europei RoboCup Junior Academy, svoltosi a Bari. Alla competizione hanno partecipato oltre 150 squadre provenienti da 13 Paesi e il Team composto dagli alunni Filippo Bonari (3F), Greta Burgassi (3F), Agnese Di Monaco (3A) ed Ettore Del Furia (3B), ha rappresentato con orgoglio la scuola media "Galilei" dopo essersi qualificata alla fase europea grazie al secondo posto ottenuto alla fase nazionale di Pescara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piccoli fenomeni crescono ’RoboGal’, europei ’Doc’

