Piccole novità per la AI Mode di Google che esce dai confini statunitensi

Google amplia i suoi orizzonti con una grande novità: l’AI Mode, precedentemente disponibile solo negli Stati Uniti, debutta ufficialmente anche in India. Questa espansione segna un passo importante nell’accessibilità della tecnologia e promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti di tutto il mondo interagiscono con le innovazioni di Google. Scopriamo insieme le implicazioni di questa interessante novità e come cambierà il nostro rapporto con l’intelligenza artificiale.

Google dona una novità alla AI Mode che non è più esclusiva del mercato statunitense: da oggi, è ufficialmente disponibile anche in India.

