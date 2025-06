Picchiata e trattenuta contro la sua volontà Luminara da incubo per una donna | arrestato l' ex compagno

Una triste vicenda di violenza e paura scuote Pisa durante la luminara, una delle feste più amate della città. Una donna, già vittima di precedenti denunce, è stata picchiata, privata del cellulare e costretta a passare la notte con l’ex compagno, che è stato infine arrestato. Un episodio che richiama l’attenzione sull’importanza di tutelare le vittime e combattere con fermezza ogni forma di violenza domestica.

Sottrae alla sua ex compagna il cellulare, la picchia e la costringe a stare con lui per la Luminara. E già era stato denunciato dalla vittima. E' quanto sarebbe successo a Pisa durante la festa ad una giovane, che dopo la denuncia dei fatti - all'ospedale, per le ferite riportate - ha fatto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Picchiata e trattenuta contro la sua volontà, Luminara da incubo per una donna: arrestato l'ex compagno

