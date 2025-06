Picchia la compagna e la suocera durante il battesimo della figlia | un uomo arrestato per maltrattamenti a Terracina

Un violento episodio scuote Terracina: durante il battesimo di una bambina, un uomo ha scatenato una rissa scagliandosi contro la compagna e la suocera, finendo poi in manette per maltrattamenti in famiglia. La scena si è svolta in un ristorante sulla spiaggia, ma il suo gesto è stato interrotto dall’intervento tempestivo di un carabiniere libero dal servizio, che ha contribuito a sedare la lite e garantire la sicurezza.

È accusato di maltrattamenti in famiglia l'uomo arrestato domenica pomeriggio in un ristorante di Terracina, al termine di una maxi-rissa scoppiata durante il battesimo della figlia, nella quale lui ha aggredito alcuni suoi familiari. Proprio in quel momento, tuttavia, davanti l'attività in riva al mare della città in provincia di Latina stava passando casualmente un carabiniere libero dal servizio,.

