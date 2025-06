Piazza Tommaso Natale i marciapiedi e le strade sono in condizioni vergognose

Piazza Tommaso Natale presenta condizioni davvero allarmanti: marciapiedi e strade sono lasciati in uno stato indegno, compromettendo la sicurezza e il decoro del quartiere. Ho inviato foto recenti affinch√© chi di dovere prenda coscienza della situazione e si assuma le proprie responsabilit√†. Invito politici, in primis il Sindaco di Palermo e la RAP, a intervenire prontamente e verificare personalmente lo stato di questa zona, perch√© un intervento immediato √® ormai pi√Ļ che mai necessario per restituire vivibilit√† e dignit√† a Piazza Tommaso Natale.

Ho inviato delle foto fatte oggi perché vorrei che chi di dovere si prendesse le proprie responsabilità: invito i politici e in prima persona il Sindaco di Palermo e la Rap a verificare tutta la zona di piazza Tommaso Natale dove i marciapiedi e le strade sono in condizioni vergognose mentre per.

