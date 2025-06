Piazza Ballarò in fiamme un piccolo deposito | il pronto intervento dei vigili del fuoco evita danni più gravi

Un intervento rapidissimo dei vigili del fuoco ha evitato che un incendio scoppiato questa mattina in un deposito di piazza Ballarò si trasformasse in una catastrofe. Con grande professionalità e tempestività, sono riusciti a domare le fiamme, utilizzando anche schiuma per accelerare la spegnimento. La loro prontezza ha salvato non solo il deposito ma anche l'incolumità della zona, dimostrando ancora una volta l'importanza del pronto intervento.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio divampato in un piccolo deposito di piazza Ballarò facesse danni più gravi. Il rogo è stato spento dai vigili intervenuti poco dopo le 8 di stamattina. Oltre all'acqua è stata utilizzata pure la schiuma per accelerare le.

