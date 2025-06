Pianosa visita ed escursione il 6 luglio | come prenotare

Prenotare una visita a Pianosa il 6 luglio è semplice e imperdibile per scoprire un’isola unica al mondo. Con le sue acque cristalline, la storia millenaria e paesaggi mozzafiato, questa escursione promette un’esperienza indimenticabile. Partendo da Piombino a bordo di una motonave, avrai l’opportunità di esplorare un vero angolo di paradiso. Non perdere tempo: ecco come assicurarti il tuo posto in questa avventura straordinaria!

Pianosa è un'isola semplicemente incredibile sia per la sua incomparabile bellezza ed incredibile storia plurimillenaria, che per la sua bizzarra natura geomorfologica. Il 6 luglio è in programma un visita a questo vero e proprio angolo di paradiso con partenza da Piombino con una motonave che.

