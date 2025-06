Piano di salvataggio in spiaggia e in mare in totale sicurezza Ma tutti collaborino

Grosseto si appresta a vivere un’estate all’insegna della massima sicurezza e del rispetto ambientale con l’approvazione del Piano collettivo di salvataggio 2025. Un’iniziativa che unisce enti pubblici e operatori privati, garantendo sorveglianza efficace e una gestione attenta delle spiagge. La collaborazione tra tutti sarà fondamentale per creare un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso della natura, assicurando così un’estate indimenticabile per residenti e turisti.

Grosseto, 24 giugno 2025 – Approvato da parte del Comune il Piano collettivo di salvataggio 2025, strumento che garantirà sicurezza, sorveglianza e gestione attenta delle spiagge. Il piano, frutto di una collaborazione tra enti pubblici e operatori privati, si propone di assicurare un'estate all'insegna della prevenzione, tutela ambientale e accoglienza turistica di qualità. Il progetto coinvolge un tratto di costa che va dalla Fiumara di Marina di Grosseto fino all'inizio del Parco della Maremma a Principina a Mare, con un presidio aggiuntivo a Marina di Alberese. La pianificazione è stata predisposta dall'ufficio Demanio marittimo del Comune, in collaborazione con il presidente dei Balneari della Maremma grossetana e il referente dello stabilimento Moreno Beach, ed è stato autorizzato dall'ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano.

