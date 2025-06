Pezeshkian pronti a tornare ' al tavolo dei negoziati'

Il panorama internazionale si riaccende di dialogo, con il presidente iraniano Masud Pezeshkian che si dice pronto a tornare al tavolo dei negoziati. Con fermezza, Pezeshkian ribadisce che l'Iran non cerca armi nucleari, ma difende i suoi diritti legittimi nel settore civile. La volontà di dialogo emerge come risposta alle tensioni, evidenziando un passo importante verso una soluzione pacifica. Pezeshkian invita alla cooperazione, sottolineando che...

Il presidente iraniano Masud Pezeshkian si è detto pronto a tornare "al tavolo delle trattative". Pezeshkian ha dichiarato che il suo Paese non vuole acquisire armi nucleari, ma continuerà a difendere i suoi "diritti legittimi" nell'uso pacifico dell' energia nucleare. Pezeshkian, durante una telefonata con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, ha detto che Israele e Usa "non possono imporre aspirazioni ingiuste con la forza". "Ci aspettiamo che spieghiate loro, nei vostri rapporti con gli Stati Uniti - ha proseguito -, che la Repubblica Islamica dell'Iran sta solo cercando di affermare i suoi diritti legittimi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pezeshkian, pronti a tornare 'al tavolo dei negoziati'

