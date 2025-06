Petrolio | il peso dello Stretto di Hormuz sull’industria auto cinese

L’accesso al petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz rappresenta un elemento chiave per l’industria automobilistica cinese, pesantemente influenzata da eventuali crisi nel Golfo Persico. Un blocco navale iraniano potrebbe far salire i prezzi del greggio, mettendo a rischio la produzione e l’economia del settore auto in Cina. È fondamentale monitorare questa delicata situazione geopolitica per comprendere le sue implicazioni future.

Dallo stretto di Hormuz passa buona parte del greggio dei Paesi OPEC diretto verso l'Europa, il Giappone e la Cina. In questo contesto, un possibile blocco navale iraniano nel Golfo Persico costituisce una minaccia per il prezzo del petrolio, che colpirebbe pesantemente il settore automobilistico, in particolare quello cinese.

Israele-Iran, petrolio in salita con lo spettro della chiusura dello stretto di Hormuz: una manna per Mosca - L’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dagli scontri tra Israele e Iran e dalla minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz, rappresenta una vera manna per Mosca.

Ieri il parlamento iraniano ha votato a favore della chiusura dello Stretto di #Hormuz. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare (di #petrolio).

Il parlamento iraniano approva la chiusura dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla TV di Stato. Quasi il 20% del petrolio mondiale passa attraverso questo stretto, molto importante anche per la Cina. Grave escalation? Future weekend petroli

Iran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz, gli USA chiedono l'intervento della Cina - Per il vicepresidente USA JD Vance, la chiusura dello Stretto di Hormuz sarebbe una mossa "suicida" per Teheran.

Perché lo Stretto di Hormuz è così importante e come l'Iran può bloccarlo - Cosa succederebbe se l'Iran bloccasse il passaggio marittimo da cui transita il 30% del petrolio mondiale?