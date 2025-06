Perugia Music Fest omaggio a Beethoven con UmbriaEnsemble alla Sala dei Notari

Preparati a immergerti in un'affascinante esperienza musicale: il Perugia Music Fest dedica un omaggio speciale a Beethoven, chiudendo giugno con "L’alba del Romanticismo musicale". Mercoledì 25 giugno alle ore 18, la Sala dei Notari si trasformerà in un palcoscenico di emozioni grazie all’UmbriaEnsemble, diretto da Ilana Vered e Peter Hermes. Un viaggio attraverso le note che ha rivoluzionato il mondo della musica. Non perdere questo imperdibile appuntamento!

Mercoledì 25 giugno, ore 18, Sala dei Notari – XIX Edizione del Perugia MusicaFest Si chiude con un omaggio a Beethoven il mese di giugno per UmbriaEnsemble, protagonista di un concerto intitolato "L'alba del Romanticismo musicale", in programma mercoledì 25 giugno alle ore 18 presso la Sala dei Notari di Perugia, nell'ambito della XIX Edizione del Perugia MusicaFest, diretto da Ilana Vered e Peter Hermes. Il concerto sarà un viaggio attraverso l'eredità e le influenze beethoveniane nel Romanticismo nascente, con in programma opere di Bach, Schubert e ovviamente Beethoven, eseguite da Luca Ranieri (viola), M.

