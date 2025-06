Perugia caccia al tris prima del ritiro Nel mirino la fascia destra | Corsinelli c’è

Il Perugia si prepara a una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra prima del ritiro in Argentina. Mauro Meluso ha già tracciato un piano ambizioso: quattro innesti strategici, tra cui un terzino destro e un esterno per la fascia destra, per consolidare il reparto offensivo e difensivo. La sfida ora è dare seguito alle intenzioni e costruire una squadra pronta a conquistare nuovi traguardi.

Dare seguito alle intenzioni. Il direttore sportivo Mauro Meluso aveva nei piani quattro entrate prima della partenza per il ritiro che la squadra farà in Argentina. Le priorità: un terzino destro, un esterno sempre per la stessa fascia, un centrocampista e poi un difensore centrale. Questo non toglie che poi il Perugia non sia già a caccia di un portiere di esperienza (over 30) e di un attaccante centrale, ma ci sono le gerarchie. Intanto il Perugia ha chiuso l’operazione a centrocampo con l’arrivo di Tumbarello, svincolato dopo il fallimento della Lucchese. Ora i riflettori sono puntati sulla fascia destra: la società biancorossa avrebbe già un’intesa di massima con Francesco Corsinelli del Gubbio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia, caccia al tris prima del ritiro. Nel mirino la fascia destra: Corsinelli c’è

